У Станиці Луганській п'яний місцевий житель зруйнував знак "Україна"

Порушено кримінальне провадження за статею "хуліганство".

У Станиці Луганській п'яний місцевий житель зруйнував знак
Фото: facebook.com/csomvd

Пізно ввечері 6 липня у Станиці Луганській 52-річний місцевий мешканець зруйнував знак "Україна".

Про це повідомила представниця поліції Луганської області Тетяна Погукай.

До чергової частини Станично-Луганського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий зруйнував знак "Україна", розташований біля автодороги з круговим рухом.

Співробітники слідчо-оперативної групи і мобільної групи, які виїхали на місце події, встановили особу причетного до вчинення правопорушення. Ним виявився 52-річний місцевий мешканець, раніше судимий, який нині не працює. Він пояснив поліцейським свої неадекватні дії станом алкогольного сп'яніння.

Фото: facebook.com/csomvd

За цим фактом порушено кримінальне провадження за статтею 296 Кримінального кодексу (хуліганство). Проводяться першочергові слідчі дії.

Нагадаємо, 18 серпня 2014 українські збройні сили увійшли до окупованої терористами Станиці Луганської, 21 серпня селище було звільнене і над будівлею районної ради підняли український прапор. Протягом 2014-2015 років поблизу та в Станиці відбувалися бойові зіткнення та обстріли із застосуванням автоматів, кулеметів, мінометів, артилерії, танків та "Градів".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Владимир Зеленский раскритиковал одесскую власть из-за танкера "Делфи"Владимир Зеленский раскритиковал одесскую власть из-за танкера "Делфи"
Возвращать тотальный карантин не планируют при любом количестве больных — МОЗВозвращать тотальный карантин не планируют при любом количестве больных — МОЗ
На Донбассе ранение получил украинский военныйНа Донбассе ранение получил украинский военный
В Николаевской области завершились пятидневные учения военной морской авиацииВ Николаевской области завершились пятидневные учения военной морской авиации
Зеленский о курсе гривны: "Не вижу, что мы должны что-то сдерживать"Зеленский о курсе гривны: "Не вижу, что мы должны что-то сдерживать"
Блок рекламы


Похожие новости
История о "взятке" для генерал Будника закончилась небольшим штрафом его знакомомуИстория о "взятке" для генерал Будника закончилась небольшим штрафом его знакомому
Оккупанты обстреляли жилые кварталы Авдеевки, ранена мирная жительницаОккупанты обстреляли жилые кварталы Авдеевки, ранена мирная жительница
За год президентства Зеленского более 30 "кварталовцев" и их знакомых получили государственные должностиЗа год президентства Зеленского более 30 "кварталовцев" и их знакомых получили государственные должности
Верховный Суд оставил в силе приговор жительнице Луганской области, которая собирала информацию о перемещении военных ООСВерховный Суд оставил в силе приговор жительнице Луганской области, которая собирала информацию о перемещении военных ООС
Геращенко назвала ограничения на выезд из Украины признаком отката к авторитаризмуГеращенко назвала ограничения на выезд из Украины признаком отката к авторитаризму
В Раде зарегистрировали законопроект против дискриминации по признаку пола в рекламеВ Раде зарегистрировали законопроект против дискриминации по признаку пола в рекламе
Житель Одесской области 1 мая вывесил над домом флаг СССРЖитель Одесской области 1 мая вывесил над домом флаг СССР
Новинский встречался с Онуфрием накануне положительного теста на коронавирусНовинский встречался с Онуфрием накануне положительного теста на коронавирус
Новинский сдал положительный тест на коронавирусНовинский сдал положительный тест на коронавирус
Жительница прифронтового поселка ранена из-за обстрела боевиков на ДонбассеЖительница прифронтового поселка ранена из-за обстрела боевиков на Донбассе
Последние новости
Подгружаем последние новости