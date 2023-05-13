Бояться Storm Shadow: удари по російських тилах у Луганській області дуже тривожать окупантів – ISW

Росіяни зрозуміли, що тепер усі їхні тили вразливі.

Українські війська продовжують обстрілювати російські тилові райони в Луганській області і самому Луганську, викликаючи в інформаційному просторі побоювання щодо можливостей українських ударів на великі відстані. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Бояться Storm Shadow: удари по російських тилах у Луганській області дуже тривожать окупантів – ISW
© Соцмережі

Зокрема ISW взяв до уваги удар по Луганському машинобудівному заводу в Луганську. Відстань від лінії фронту туди приблизно 80-100 км і з цим навряд чи впоралась би ракетна установка HIMARS.

Один з російських провоєнних блогерів припустив, що українські сили, можливо, застосували зброю далекої дії, наприклад як крилата ракета або нещодавно поставлені Великою Британією ракети Storm Shadow, у цьому ударі. Інші блогери стверджували, що ще зарано говорити про те, яку зброю використовували українські сили, але попередили, що весь російський тил у Луганській області знаходиться в зоні дії ракет Storm Shadow.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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