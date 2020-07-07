ГБР передало дело экс-нардепа Пашинского в суд
Госбюро расследований (ГБР) направило в суд обвинительное заключение в отношении народного депутата Украины V-VIII созывов Сергея Пашинского. Он обвиняется в нападении с применением огнестрельного оружия 31 декабря 2016 года в Киевской области.
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“Досудебным расследованием установлено, что 31 декабря 2016 года на территории Киевской области состоялся словесный конфликт между народным депутатом и гражданином. Во время него нардеп достал собственное зарегистрированное огнестрельное оружие (пистолет марки “Glock 19”) и выстрелил мужчине в левую ногу”, – сказано в сообщении.
Пресс-служба ГБР отмечает, что гражданин в результате получил огнестрельный осколочный перелом бедренной кости левой ноги, что является тяжкими телесными повреждениями.
В случае доказательства вины обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.
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Летом 2017 года Генпрокуратура закрыла дело о стрельбе с участием Пашинского, заявляя, что не нашла в его действиях состава преступления.
4 октября 2019 года следователи центрального аппарата ГБР сообщили Пашинскому о подозрении в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения, а 7 октября Печерский райсуд Киева избрал нардепу 5-8 созывов меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
18 декабря 2019 года Пашинского выпустили из СИЗО по решению Киевского апелляционного суда.
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