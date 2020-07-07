ГБР передало дело экс-нардепа Пашинского в суд

Госбюро расследований (ГБР) направило в суд обвинительное заключение в отношении народного депутата Украины V-VIII созывов Сергея Пашинского. Он обвиняется в нападении с применением огнестрельного оружия 31 декабря 2016 года в Киевской области.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГБР.

“Досудебным расследованием установлено, что 31 декабря 2016 года на территории Киевской области состоялся словесный конфликт между народным депутатом и гражданином. Во время него нардеп достал собственное зарегистрированное огнестрельное оружие (пистолет марки “Glock 19”) и выстрелил мужчине в левую ногу”, – сказано в сообщении.

Пресс-служба ГБР отмечает, что гражданин в результате получил огнестрельный осколочный перелом бедренной кости левой ноги, что является тяжкими телесными повреждениями.

В случае доказательства вины обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Как информировала KV , 31 декабря 2016 года возле с.Хлепча (Васильковский район, Киевская обл.) глава комитета Верховной Рады (ВР) по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский (фракция “Народный фронт”) выстрелил из наградного пистолета в ногу Вячеславу Химикусу. Причиной конфликта стало то, что нардеп с женой якобы чуть не въехали в авто с выключенными габаритами на неосвещенной дороге, а когда Пашинский сделал замечание – мужчина бросился на него с бутылкой и угрозами. Пашинский утверждал, что действовал в рамках самообороны после того как получил удар по голове бутылкой и упал. Пострадавший заявлял, что Пашинский стрелял в него сверху, а не с положения лежа.

Летом 2017 года Генпрокуратура закрыла дело о стрельбе с участием Пашинского, заявляя, что не нашла в его действиях состава преступления.

4 октября 2019 года следователи центрального аппарата ГБР сообщили Пашинскому о подозрении в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения, а 7 октября Печерский райсуд Киева избрал нардепу 5-8 созывов меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

18 декабря 2019 года Пашинского выпустили из СИЗО по решению Киевского апелляционного суда.