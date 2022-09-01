Міноборони передало до ВР пропозиції змін щодо постановки жінок на військовий облік

Наразі зміни опрацьовуються в Комітеті.

Міноборони передало до ВР пропозиції змін щодо постановки жінок на військовий облік
© Ганна Маляр / Facebook

Міноборони розробило і передало до Верховної Ради пропозиції змін до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо добровільності постановки на військовий облік жінок. Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

«Зараз працюємо над законопроектом разом з профільним комітетом Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки», — проінформувала вона.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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