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2022-09-01
Міноборони передало до ВР пропозиції змін щодо постановки жінок на військовий облік
Наразі зміни опрацьовуються в Комітеті.
© Ганна Маляр / Facebook
Міноборони розробило і передало до Верховної Ради пропозиції змін до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо добровільності постановки на військовий облік жінок. Про це
«Зараз працюємо над законопроектом разом з профільним комітетом Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки», — проінформувала вона.
Микита Ткаченко, ZN.ua