Міноборони передало до ВР пропозиції змін щодо постановки жінок на військовий облік

Міноборони розробило і передало до Верховної Ради пропозиції змін до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо добровільності постановки на військовий облік жінок. Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

«Зараз працюємо над законопроектом разом з профільним комітетом Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки», — проінформувала вона.