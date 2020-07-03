Зеленский встретился с банкирами и пообещал им сохранить независимость НБУ

Обсуждалась кандидатура преемника Смолия.

Зеленский встретился с банкирами и пообещал им сохранить независимость НБУ
Владимир Зеленский
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский в четверг встретился с банкирами и пообещал им сохранить независимость Национального банка.

Об этом говорится на сайте президента.

На встречах с Зеленским присутствовали заместители главы Нацбанка, руководители государственных и приватных банков, представители банковских организаций и учреждений. Также присутствовали премьер Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко, глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, руководители Офиса президента.

Они обсуждали состояние финансового сектора государства и возможное влияние на банковский рынок отставки главы НБУ Якова Смолия, а также его возможного преемника.

"Независимый Национальный банк - это залог макроэкономической стабильности государства и гарантия благосостояния украинцев Поэтому я как президент буду отстаивать независимость НБУ при любом руководстве как основу финансовой и макроэкономической стабильности нашего государства", - сказал Зеленский по итогам встреч.

Напомним, 1 июля Яков Смолий подал в отставку, объяснив это систематическим политическим давлением.

2 июля президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроект об его увольнении, а финансовый комитет Рады поддержал отставку Смолия. Из-за отставки главы Нацбанка Украина беспрецедентно отменила уже размещенный выпуск еврооблигаций на $1,75 млрд с погашением в 2033 году.

В ЕС назвали сообщение об отставке главы НБУ "тревожным сигналом".

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