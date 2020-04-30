В Таджикистане запретили русские окончания в фамилиях

При регистрации имен новорожденных также запрещено использовать соответствующие суффиксы к отчеству.

В Таджикистане запретили русские окончания в фамилиях
Таджикистан
Фото: Wikipedia

Парламент Таджикистана принял поправки к закону, согласно которым при регистрации имен новорожденных запрещено использовать суффиксы "ов", "ова", "ев", "ева" к фамилиям, а также соответствующие суффиксы к отчеству.

Об этом информирует пресс-служба парламента Таджикистана.

Сообщается, что поправки направлены на выполнение решения о регистрации граждан "согласно реестру таджикских национальных имен". Следовательно, после вступления в силу этого закона при регистрации будет запрещено использовать в фамилиях и отчество окончания "вич", "ов", "ев", "ева", "овна".

Исключение могут быть только для представителей национальных меньшинств. Также действие запрета не распространяется на тех, кто получил свидетельство с таким окончанием до вступления в силу этих поправок.

Остальные же граждане Таджикистана должны использовать традиционные окончания, в частности "зод", "зода", "он", "ён", "духт", "пур", "фар".

Ранее в Таджикистане рекомендовали воздержаться от использования славянских суффиксов при регистрации фамилии и отчества детей.

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