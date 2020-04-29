Кулеба и генсек ОБСЕ договорились посетить Донбасс после улучшения ситуации с коронавирусом

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер в ходе видеовстречи договорились вместе посетить Донбасс после улучшения эпидемиологической ситуации.

Об этом сообщается на сайте МИДа.

"Министр отметил, что роSSийская агрессия против Украины и продолжающаяся оккупация Крыма должны оставаться в центре повестки дня ОБСЕ как самые большие угрозы европейской безопасности. Кулеба высоко оценил деятельность миссии и заверил в дальнейшей ее поддержке со стороны правительства", - говорится в сообщении.

Кулеба и Гремингер также обсудили проблемные аспекты деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ . Собеседники согласились, что ограничения боевиками пересечения линии соприкосновения для патрулей СММ под предлогом противодействия пандемии Covid-19 значительно сужают возможности миссии, нарушают ее мандат и ставят под угрозу личную безопасность наблюдателей.

Кулеба поблагодарил ОБСЕ за помощь по освобождению незаконно удерживаемых лиц на Донбассе. Министр призвал Гремингера уделить особое внимание положению ползаключенных на территории временно оккупированного Крыма и на территории РФ и способствовать их освобождению.

"Мы не можем забывать о наших людях, которых незаконно держат за решеткой в оккупированном Крыму и на территории РоSSии по сфабрикованным обвинениям. Их родные и близкие рассчитывают на наши совместные усилия в этом деле", - сказал глава МИДа.