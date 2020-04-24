Экс-посол Тейлор предлагает привлечь США к "нормандским переговорам"

Бывший посол США в Украине в 2006-2009 годах, временно поверенный по делам США в 2019-2020 годах, вице-президент Американского Института мира Уильям Тейлор считает, что "Нормандский формат" (Украина, Германия, Франция, РФ) может быть расширен с привлечением в него Соединенных Штатов Америки.

Об этом он заявил в ходе онлайн-дискуссии в рамках Киевского форума по безопасности, передает "Интерфакс-Украина".

"Вы упомянули "Нормандский формат". Он, конечно, имел определенные преимущества. Но если он не работает, то существуют другие форматы. Его можно расширить, может быть "Нормандия плюс". И мы отмечали, что Соединенные Штаты могут присоединиться к этому процессу", - сказал Тейлор.

Дипломат подчеркнул, что минские договоренности об урегулировании ситуации на Донбассе не достигли своего результата.

"Их можно брать за основу, выходить за рамки "Минска", пробовать что-то другое. Когда я говорю "мы", то имею в виду международное сообщество, но прежде всего - Украину. Украина это уже сделала. Думаю, что эксперименты, вариации, испытания являются хорошей идеей", - пояснил Тейлор.

Напомним, новый саммит "нормандской четверки" должен был пройти в апреле в Берлине, но из-за отсутствия прогресса в реализации предыдущих договоренностей и пандемии коронавируса очная встреча лидеров откладывается. Планируется, что министры "нормандской четверки" проведут видеоконференцию на следующей неделе.

Разговоры о привлечении США к "нормандскому формату" ведутся уже давно. В частности, президент США Дональд Трамп заявлял о готовности присоединиться к переговорам о мире в Украине (в нормандском формате), если это будет нужно их участникам. О готовности США присоединиться к "нормандскому формату" ранее также сообщал бывший представитель Госдепа по Украине Курт Волкер.

Расширить круг участников переговоров в "нормандском формате" за счет руководителей Великобритании и США предлагал и президент Украины Владимир Зеленский.