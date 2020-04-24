Главный храм роSSийской армии украсят мозаикой с Путиным и Сталиным

На одном из панно видна надпись "Крым наш".

Стены главного храма роSSийской армии, который строят под Москвой, украсят мозаикой с изображениями Владимира Путина и Иосифа Сталина.

Об этом сообщило в пятницу "МБХ медиа". Снимки изданию прислал подписчик.

На одном из фото можно различить изображения президента РФ Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу, главы Совфеда Валентины Матвиенко, председателя Госдумы Вячеслава Володина, секретаря Совбеза Николая Патрушева и директора ФСБ Александра Бортникова.

Фото: МБХ медиа

Другая мозаика запечатлела парад Победы на Красной площади 1945 года. На ней вместе с военачальниками и солдатами виден портрет Иосифа Сталина. Еще на одном из панно видна надпись "Крым наш".

Фото: МБХ медиа

Фото: МБХ медиа

Главный храм Вооруженных сил РоSSии планируют открыть 9 мая 2020 года. Высота здания составит 95 метров, что сделает его третьим по высоте православным храмом мира.