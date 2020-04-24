Корниенко заявил, что сегодня Рада не будет рассматривать вопрос назначения Саакашвили вице-премьером

Ожидается, что это будет сделано на следующей неделе.

Верховная Рада на внеочередном заседании 24 апреля не будет рассматривать кадровые вопросы, в том числе и назначение экс-главы Одесской ОГА и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером по реформам. Об этом сообщил первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, пишет "Интерфакс-Украина".

"Пока нет такой информации. Вряд ли оно будет. Касательно возможного назначения Саакашвили, то ему нужно пройти еще путь общения с фракциями, в том числе и с нашей (…), и мы бы хотели, чтобы это был профессиональный разговор со всеми коллегами по парламенту", - пояснил Александр Корниенко.

Он рассчитывает, что такие разговоры пройдут в ближайшие дни.

"И на следующей неделе можно будет говорить об этой кадровой инициативе", - заявил нардеп.

Источники LB.ua в "Слуге народа" сообщили, что у фракции нет необходимых для назначения Саакашвили 226 голосов, и "нет даже 220". В то же время отмечается, что Саакашвили могут назначить и.о. и без голосования парламента, по решению правительства.

Народный депутат от "СН" Александр Качура в Telegram заявил, что началась встреча фракции с Саакашвили.

Фото: t.me/kachuratut/784

"Сделал замечания Михаилу о ношении маски. Согласно постановления Кабмина, в состав которого респондент претендует быть принят, предусмотрен штраф", - написал нардеп.

Напомним, что информация о возможном назначении Саакашвили на должность вице-премьера по реформам LB.ua подтвердили 22 апреля сразу несколько источников во власти. Во внутренних дискуссиях "СН" особо подчеркивалось, что инициатива представления Саакашвили исходит от Банковой.

Сам Саакашвили назвал честью предложение войти в команду президента Владимира Зеленского.По его словам, на должности вице-премьера по реформам он видит два ключевых задания - переговоры с Международным валютным фондом и дерегуляцию.

Кроме того, Саакашвили сообщил, что президент Владимир Зеленский хочет сделать его переговорщиком с Международным валютным фондом.