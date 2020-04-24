"Мрия" доставила в Украину рекордный объем медицинского груза

Из Китая привезли 12 миллионов масок и десятки тысяч защитных костюмов.

Самолет Ан-225 "Мрия" в четверг доставил в Украину рекордный объем медицинского груза.

Об этом на брифинге на аэродроме в Гостомеле рассказал президент "Антонова" Александр Донец.

"Благополучно доставлен груз в Украину. Вес его 103 тонны. Под 1300 кубических метров груза по объему сейчас загружены в отсек фюзеляжа. Думаю, по перевозимому объему мы выйдем на рекорд, который может попасть в Книгу рекордов Гиннеса", - заявил он.

На прошлой неделе "Мрия" доставила в Польшу около 96 тонн медицинских грузов, а во Францию - около 150 тонн.

В Украине самолет встречала крупная делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским.

"Наша Мрия привезла в Украину 12 миллионов масок как для больниц, так и аптечных сетей. Также привезли около 260 тысяч защитных очков и больше 100 тысяч защитных костюмов пятого уровня защиты", - рассказал он.

Президент поблагодарил экипаж самолет за выполненный полет.

На следующей неделе "Мрия" выполнит еще один рейс в Украину.