Израиль прекратил слежку за смартфонами населения в рамках карантина COVID-19

Израиль прекратил слежку за смартфонами населения в рамках карантина COVID-19

Использование Израилем технологии слежения за смартфонами для отслеживания пациентов COVID-19 частично прекратилось, сообщает Reuters. Парламентский комитет по надзору прекратил использование системы слежения для обеспечения соблюдения условий карантина после того, как были подняты вопросы приватности.

Нарушения конфиденциальности перевешивают преимущества, сказал член комитета Аялет Шакед (Ayalet Shaked) — технология мониторинга телефонов не очень помогает, когда полиция уже наносит визиты пациентам COVID-19, чтобы убедиться, что они следуют установленным правилам.

Полиция до сих пор утверждала, что этот инструмент эффективен: совершено 203 ареста нарушителей карантина именно с помощью полученной информации о местоположении телефона. Правоохранительные органы проводили окло 500 выборочных проверок отслеживания локаций в день.

Израиль всё ещё использует технологию (как полагают, включающую отслеживание местоположение телефона) для отслеживания контактов от Агентства национальной безопасности. Она позволяет как отображать предыдущие перемещения инфицированных людей, так и точно определять других граждан, которые могли бы подойти к больным слишком близко. Эта программа кажется относительно безопасной, отчасти потому, вся собранная информация удаляется через неделю. Однако очевидно, что усилия израильского правительства по борьбе с коронавирусом имеют свои пределы. Как и в других странах, Израилю, возможно, придется найти баланс между борьбой с коронавирусом и уважением к личной жизни собственного населения.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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