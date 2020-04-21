Филарет попросил главу Офиса президента возобновить Киевский патриархат УПЦ в Госреестре

Филарет попросил главу Офиса президента возобновить Киевский патриархат УПЦ в Госреестре

Бывшего предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет (на фото) обратился к главе Офиса президента Андрею Ермаку с просьбой о возобновлении записей о религиозном объединении УПЦ Киевского патриархата в Едином реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований. Также Филарет попросил привести в соответствие информацию об имуществе религиозной организации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество. 

Об этом KV стало известно из обращения патриарха Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета к главе Офиса президента Андрею Ермаку.

Как отметил в своем обращении священник, 20 июня 2019 года Поместный Собор постановил, что религиозное объединение Украинской православной церкви Киевского патриархата продолжает свою деятельность. При этом религиозным центром объединения продолжает оставаться Религиозная организация “Киевская патриархия Украинской православной церкви Киевского патриархата”, которая находится по адресу: Киев, ул. Пушкинская, 36.

Также Филарет заявил, что указанная религиозная организация является владельцем имущественного комплекса, расположенного по указанному адресу.

Филарет попросил главу Офиса президента привести информацию относительно религиозной организации “Киевская патриархия Украинской православной церкви Киевского патриархата” и ее имущества в Едином реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований и Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество в соответствие с фактическим состоянием.

Напомним, в ноябре 2019 года сторонники бывшего предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета ворвались в здание Шестого апелляционного административного суда в Киеве. На заседании рассматривались вопросы, связанные с ликвидацией церкви. Пятерых активных участников штурма задержали. Позже суд постановил отменить решение Окружного админсуда Киева, которым ликвидационной комиссии было запрещено совершать любые регистрационные действия, в том числе распоряжаться имуществом церкви. Данное решение вызвало негодование сторонников Филарета. 

Ранее KV сообщала, что Киевский городской совет внес изменения в уставы четырех религиозных организаций, зарегистрированных в столице. Также мэр Киева одобрил переименование общины Святого Иоанна Предтечи в Деснянском районе в приход Православной Церкви Украины, в связи с ликвидацией Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Фото: unian


Игорь Бровко, КиевВласть

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