Зеленский посетил учения десантников в Закарпатской области

Президенту показали высадку с вертолетов и десантирование грузов.

Фото: facebook/Офіс Президента України

Президент Владимир Зеленский посетил учения 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады в Закарпатской области.

На сайте президента говорится, что ротные тактические учения состоялись на горном полигоне. Десантно-штурмовые подразделения при поддержке авиации Воздушных сил и армейской авиации Сухопутных войск отработали блокирование и уничтожение объектов условного противника, высадку с вертолетов. При поддержке штатной бронетехники БТР-80 подразделения десантников выдвинулись на рубеж перехода в атаку, захватив "вражеский" опорный пункт.

Также военные отработали пополнение запасов подразделений, действующих в отрыве от основных сил. Доставка грузов осуществлялась с помощью управляемых систем точного десантирования. Десантирование прошло с самолета военно-транспортной авиации Ан-26.

Зеленскому показали новейшие и модернизированные образцы стрелкового оружия и боеприпасы.

Фото: facebook/Офіс Президента України
Фото: facebook/Офіс Президента України
Фото: facebook/Офіс Президента України
Фото: facebook/Офіс Президента України
Фото: facebook/Офіс Президента України
Фото: facebook/Офіс Президента України

Фото: facebook/Офіс Президента України

Перед этим президент ознакомился с ходом строительства военного городка для размещения подразделений 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Ему показали новую казарму на 125 военнослужащих и столовую.

Военный городок будет готов уже в мае.

Фото: Офіс Президента України

Фото: Офіс Президента України

Фото: Офіс Президента України

Фото: Офіс Президента України

Фото: Офіс Президента України

Фото: Офіс Президента України

Фото: Офіс Президента України

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