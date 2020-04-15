Кабмин закрыл еще 10 пунктов пропуска на западной границе

Въехать в Украину станет еще сложнее.

Кабмин закрыл еще 10 пунктов пропуска на западной границе
Спільний українсько-молдавський пункт пропуску «Паланка - Маяки - Удобне»
Фото: bessarabiainform.com

Кабинет министров расширил список пунктов пропуска, закрытых из-за карантина.

Такое решение приняли на заседании правительства 15 апреля.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, который представлял это решение, будут закрыты автомобильные пункты пропуска "Устилуг", "Смельница", "Грушев", "Угринов", "Солотвино", "Кельменцы", "Бронница", "Сокиряны", "Паланка" и "Новые Трояны".

Все они расположены на западной границе - с Польшей, Румынией и Молдовой.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что на этих пунктах пропуска "максимально снизился поток наш граждан", и их можно закрывать на время карантина.

Напомним, что с 16 марта Украина закрыла почти половину пунктов пропуска и пункта контроля на государственной границе. С 2 апреля этот список еще больше расширили.

С 00:00 17 марта были закрыты пункты пропуска через государственную границу для международного регулярного пассажирского сообщения.

Кроме того, с 00:00 16 марта минимум по 24 апреля закрыта граница для иностранцев и лиц без гражданства (за исключением ряда категорий граждан).

С 28 марта в Украину можно попасть только на автомобиле или пешком.

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