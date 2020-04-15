В Днепре перерыли вход в церковь, нарушившую карантин на Вербное воскресенье

В Днепре перерыли один из двух входов на территорию Свято-Пантелеймоновской церкви, священник которой нарушил карантин на Вербное воскресенье и причащал верующих с одной ложки.

Как сообщает "Информатор", прямо перед воротами церковной территории якобы нашли снаряд времен Второй мировой войны. Это подтверждается и на сайте облуправления ГосЧС: "В Днепре во время проведения земельных работ на улице Паникахи Шевченковского района обнаружен устаревший артиллерийский снаряд калибра 76 мм".

Фото: dp.informator.ua

По словам инспектора пресс-службы Управления патрульной полиции в Днепропетровской области Ларисы Копыленко, сотрудники горсовета обратились к правоохранителям с просьбой обеспечить безопасность во время изъятия снаряда.

Других взрывоопасных предметов не обнаружили.

Фото: dp.informator.ua

В результате один из двух заездов в храм разрыт и огражден. Второй подход пока что открыт. На воротах вывесили записку с призывом соблюдать карантинные меры.

Снаряд нашли сразу после угроз мэра Днепра Бориса Филатова "кретину с Тополя", причащавшему людей на Вербное воскресенье с одной ложечки.