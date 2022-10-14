«Ми почали входити в революційну ситуацію»: російська еліта думає про повалення Путіна – Washington Post

Поки Путін посилює війну, деякі представники російської бізнес-еліти впадають у відчай, інформує ZN.ua.

«Ми почали входити в революційну ситуацію»: російська еліта думає про повалення Путіна – Washington Post
© depositphotos / studioflara

Коли цього тижня Владімір Путін завдав ракетних ударів по українських містах та критично важливій інфраструктурі, цей крок, здавалося, приніс російському президенту відстрочку від прихильників жорсткої лінії, які вимагали більш рішучих дій.

«Біжи, Зеленський, біжи», – підбадьорював лідер Чечні Рамзан Кадиров. Він заявив, що «на 100 відсотків задоволений» веденням війни після кількох тижнів критики військового керівництва Росії за останні катастрофічні відступи.

Але деякі високопоставлені російські чиновники та люди в бізнес-еліті виснажені та пригнічені – й очікується погіршення політичного та економічного клімату, пише Washington Post. Якщо ескалація була спрямована на те, щоб запобігти хвилюванню через погане управління війною, то її вплив є тимчасовим, заявили кілька чиновників. Також є питання щодо того, скільки ракет залишилося у Росії і як довго вона може продовжувати бомбардування.

«Ракети виробляються. Але поодинокими одиницями. А старі резерви закінчуються», – сказав один чиновник.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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