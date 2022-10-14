«Ми почали входити в революційну ситуацію»: російська еліта думає про повалення Путіна – Washington Post
Поки Путін посилює війну, деякі представники російської бізнес-еліти впадають у відчай, інформує
Коли цього тижня Владімір Путін завдав ракетних ударів по українських містах та критично важливій інфраструктурі, цей крок, здавалося, приніс російському президенту відстрочку від прихильників жорсткої лінії, які вимагали більш рішучих дій.
«Біжи, Зеленський, біжи», – підбадьорював лідер Чечні Рамзан Кадиров. Він заявив, що «на 100 відсотків задоволений» веденням війни після кількох тижнів критики військового керівництва Росії за останні катастрофічні відступи.
Але деякі високопоставлені російські чиновники та люди в бізнес-еліті виснажені та пригнічені – й очікується погіршення політичного та економічного клімату, пише
«Ракети виробляються. Але поодинокими одиницями. А старі резерви закінчуються», – сказав один чиновник.