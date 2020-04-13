РоSSийский суд продлил арест восьмерым крымским татарам, обвиняемым по делу Хизб ут-Тахрир

Южный окружной военный суд в роSSийском Ростове-на-Дону продлил арест восьмерым крымским татарам, обвиняемым по делу "Второй Бахчисарайской группы Хизб ут-Тахрир", на три месяца, до 13 августа. Кроме того, суд отложил рассмотрение дела до 13 мая в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщают "Ґрати" со ссылкой на адвоката Лилю Гемеджи, принимавшая участие в заседании.

На заседании защита и подсудимые попросили сделать перерыв в слушаниях на неопределенный срок из-за эпидемии. В ответ судья Ризван Зубаиров предложил рассмотреть продление ареста, хотя в феврале он был продлен до 13 мая. Прокурор Евгений Колпиков попросил оставить подсудимых в СИЗО еще на три месяца. "Причины, по которым подсудимые содержатся под стражей, не изменились", - мотивировал он свое ходатайство.

"Моя позиция и позиция моего подзащитного Марлена Асанова неизменны на протяжении двух лет - нет никакого основания нахождения его под стражей. Тем более, сейчас появилась причина в виде пандемии коронавирусной инфекции, которая заставляет ходатайствовать о любой другой мере пресечения, не связанной с нахождением в СИЗО , где нет никаких условий для соблюдения карантина и безопасности для наших подзащитных", - адвокат Эмиль Курбединов.

Его поддержали все защитники крымчан. Адвокат Эдем Семедляев отметил, что СИЗО Ростова, где содержатся обвиняемые, закрыто на карантин, поэтому адвокаты не могут увидеться со своими подзащитными, чтобы согласовать позиции и подготовиться к заседаниям.

"Мы, по-сути, продлевая срок нахождения под стражей -создаем необоснованный риск здоровью и жизни наших подзащитных", - резюмировал адвокат Назим Шейхмамбетов.

Сами подсудимые также просили суд отпустить их из СИЗО , отмечая, что в изоляторе нет никаких мер защиты от вируса, а в суд их доставили, не обеспечив даже медицинскими масками.