Порошенко предлагает ввести бюджетную программу по поддержке малообеспеченных питанием

По мнению экс-президента Украины, лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко, секвестр бюджета потребовался из-за некомпетентности лиц, находящихся у власти. Об этом он заявил с трибуны Верховной Рады.

«Китайцы еще не догадывались о существовании коронавируса, а в Украине уже обвалилась промышленность, покатился ВВП . Бюджет недополучил десятки миллиардов гривен. И гигантскую дыру латают не за счет силовиков, которым даже добавляют денег. А разрушают «Новую украинскую школу», систему профтехобразования, душат культуру, изымают финансовую поддержку у общин, лишая их ресурса для борьбы с пандемией, отменяют децентрализацию как одну из самых успешных реформ нашей команды», - подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что «Европейской Солидарности» удалось частично убедить правительство в восстановлении средств для местного самоуправления и гуманитарной сферы. Однако стратегии выхода из кризиса нет, отметил Петр Порошенко.

«Средства на поддержку пенсионеров и безработных пойдут не в ручное управление Кабмина, а напрямую в соответствующие фонды. Но в документе как не было, так и нет стратегии защиты людей, экономики и страны. Как от вируса, так и от экономического кризиса. У большинства заканчиваются деньги, сэкономить не на чем, а работы нет», - предостерегает нардеп.

«Мы предлагаем ввести в четырехмесячный срок бюджетную программу предоставления малообеспеченным семьям поддержки на питание - так называемые фудстемпы. Следует отсрочить выплаты кредитов и налогов для тех, кто сохранил рабочие места и продолжает выплачивать заработную плату», - убежден Порошенко.

«Волонтеры и меценаты взялись обеспечивать медиков защитными костюмами, масками. Но мы требуем и от государства наконец застраховать медперсонал. Как мы это сделали по отношению к военным в 2014 году. И аптеки хотя бы масками обеспечьте, которые вы вывезли за границу еще в начале коронавируса», - призвал Петр Порошенко.

«Уже на этой неделе власти придется выбирать между Украиной и Коломойским. Провести еще одно заседание, которое должно предшествовать рассмотрению бюджета. Спасти страну от дефолта », - отметил лидер «Европейской Солидарности».

«Не можете сами - не гнушайтесь интеллектуальной помощью от оппозиции. Делайте то, чтобы 21 мая ваша годовщина не выглядела как поминки», - призвал Порошенко.