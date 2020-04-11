В мае Украина должна выйти на работу, - Шмыгаль

Правительство разрабатывает стратегию рестарта экономики.

В мае Украина должна выйти на работу, - Шмыгаль

Созданный Кабмином Совет по вопросам экономического развития вместе с правительством разрабатывает стратегию выхода из карантина. Согласно предварительному плану, режим чрезвычайно ситуации будет длиться до конца апреля, а уже в мае "Украина должна выйти на работу".

Стратегию рестарта экономики обещают представить на следующей неделе.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, обнародовав наработки.

"В мае Украина должна выйти на работу. В каких условиях, в каких новых социальных стандартах, в каких временных рамках - это те вопросы, над которыми Правительство работает вместе с аналитиками", - написал он в своем телеграм-канале.

Согласно планам, до начала мая будет действовать режим чрезвычайной ситуации. Во время этого периода планируется поддерживать социально незащищенные слои населения и мобилизовать медицинские ресурсы.

С начала мая в течение месяца Кабмин хочет создать 500 тысяч новых рабочих мест, оказывать поддержку малому и среднему бизнесу кредитами и частично снять ограничения в работе общественного транспорта.

С начала июня до начала июля в планах значится завершение учебного года, возобновление работы транспорта по новым правилам, разрешение посещения зон отдыха и ослабление режима самоизоляции для пожилых людей.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль во время онлайн-конференции с представителями Американской торговой палаты в Украине заявил о планах "перезапустить экономику" в мае.

Отмечалось, что страна не может позволить себе карантин на 2-4 месяца.

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