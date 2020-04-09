Кабмин увеличил финансирование для культуры в проекте бюджета

Статьи расходов увеличены на треть.

Кабмин увеличил финансирование для культуры в проекте бюджета
Александр Ткаченко
Фото: telekritika.ua

Кабинет министров увеличил финансирование культурных проектов в проекте бюджета 2020 году.

Об этом сообщил глава комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.

"По сравнению с предыдущей версией, нам удалось на треть увеличить расходы для Украинского Культурного Фонда и почти вдвое для Украинского Института Книги. Также существенно увеличили финансирование, связанное с реставрацией и охраной памятников культуры и истории", - написал нардеп в фейсбуке.

Также он сообщил, что сегодня комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики одобрил законодательные инициативы, направленные "на более существенную поддержку креативных индустрий и культуры в период кризиса".

Ранее Минфин предложил наполовину урезать расходы на культуру. В обнародованном заявлении комитета говорилось, что Госкино могут урезать финансирование на 750 млн гривен (при общем бюджете в 775 млн гривен), Украинскому культурному фонду - на 500 млн гривен (из 697 млн гривен), Институту книги - на все 150 млн гривен. Также без финансирования планировали оставить программы раскрытия туристического потенциала (240 млн гривен), мобильности молодежи (500 млн гривен).

Государственные культурные институции призвали изменить такое решение.

Напомним, что в январе-феврале поступления в госбюджет Украины были намного ниже плана из-за падения сырьевого импорта и сильного курса гривны. В марте началась эпидемия коронавируса, в связи с чем весь мир столкнулся с экономическом кризисом. Выполнение бюджета Украины в таких условиях выглядит нереальным.

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