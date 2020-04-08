Зеленский обсудил с местной властью ситуацию с коронавирусом в регионах

Прежде всего главу государства интересовала ситуация в Черновицкой, Тернопольской областях и Киеве.

Президент Владимир Зеленский провел селекторное совещание с руководителями областных государственных администраций и мэрами городов относительно ситуации с коронавирусом в регионах.

Фото: пресс-служба президента

Как сообщает пресс-служба президента, прежде всего главу государства интересовала ситуация в Черновицкой, Тернопольской областях и Киеве , где зафиксировано наибольшее количество случаев заражения, а также в Николаевской области - единственном регионе, где до сих пор нет лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

"Главы Черновицкой и Тернопольской обладминистраций сообщили, что жители регионов положительно отреагировали на дополнительную карантинную рекомендацию оставаться дома в течение выходных - с 13:00 субботы до 6:00 понедельника. Руководители упомянутых регионов отчитались о мерах по противодействию эпидемии", - говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба президента

Глава Николаевской ОГА сообщил, что на данный момент в инфекционной больнице находится 9 пациентов с подозрением на коронавирус, но пока ни один тест не показал положительного результата. Было принято решениенаправить в Николаевскую область проверку из Министерства здравоохранения, "чтобы убедиться в правильности проведения тестов".

"Президент отметил, что сейчас не время для обсуждения полноценного восстановления работы общественного транспорта, поскольку из-за пасхальных праздников апрель является очень опасным месяцем с точки зрения заражения.

Глава государства также сообщил, что центральная власть рассмотрела предложения региональных руководителей об изменениях в бюджет", - отмечается в сообщении.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что правительство поддержало идеи об обеспечении продуктовыми наборами одиноких людей и о централизации закупки оборудования.

Ранее глава государства призвал украинцев на карантине "не превращаться в оскорбленных детей", а также заверил, что власти делают все, чтобы граждане могли праздновать Пасху дома.