В Харькове Кернес и Ярославский раздадут пенсионерам пайки и аптечки на 26 млн грн

В городе уже развезли и разнесли более 113 тысяч пайков и 22 тысяч аптечек для ветеранов и одиноких стариков.

В Харькове Кернес и Ярославский раздадут пенсионерам пайки и аптечки на 26 млн грн

За прошедшую неделю мэр Харькова Геннадий Кернес и владелец DCH Александр Ярославский развезли 113 тысяч пайков и 22 тысячи аптечек ветеранам и одиноким пенсионерам. Об этом сообщил Кернес в своем Telegram-канале, пишут "Українські новини".

"Карантин очень быстро показал, сколько людей в Харькове оказалось на грани выживания. Кроме старшего поколения в помощи нуждаются молодые семьи, многодетные, все, кто потерял работу и теперь остался без денег и еды. Еще на встрече 19 марта в Kharkiv Palace мы Александром Ярославским говорили о том, что для наиболее социально уязвимых групп будут продуктовые наборы и наборы лекарства. Так вот, за эту неделю мы с Ярославским развезли и разнесли более 113 тысяч пайков и 22 тысяч аптечек для ветеранов и одиноких стариков во все районы города. Сегодня мы еще заказали 30000 пайков и 15000 аптечек. Все это передается людям. Спасибо волонтерам и всем, кто стал рядом с нами для помощи в трудное время", - написал Геннадий Кернес.

У Ярославского подтвердили, что к отправке харьковчанам, которые находятся в связи с эпидемией в наиболее затруднительном положении, готовятся еще 30 тыс. продуктовых наборов и 15 тыс. аптечек. Все продукты и лекарства закупаются напрямую у производителей, их цены намного ниже рыночных, поскольку не включают торговые наценки. Общая сумма финансирования программы раздачи пайков и аптечек Александром Ярославским и Геннадием Кернесом с учетом новой волны доставок достигнет 26 млн. гривен.

Напомним, что Александр Ярославский уже выделил $ 2 млн. на закупку 100 тыс. ПЦР-тестов и 50 аппаратов ИВЛ для Украины.

Тесты вчера были доставлены в Киев, закупить их в условиях общемирового дефицита медизделий для борьбы с коронавирусом помогал его китайский друг миллиардер Джек Ма. Геннадий Кернес за свои личные деньги приобрел наркозно-дыхательный аппарат для больницы скорой помощи, а Харьковский горсовет выделил на противодействие эпидемии 60,5 млн. грн

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Шмыгаль: у людей нет возможности долго "просто сидеть дома", экономику нужно запускатьШмыгаль: у людей нет возможности долго "просто сидеть дома", экономику нужно запускать
Нардеп от Киевщины Анна Скороход сообщила, что заболела коронавирусом
От COVID-19 умер экс-замгубернатора КиевщиныОт COVID-19 умер экс-замгубернатора Киевщины
В Германии найден мертвым министр финансов федеральной земли ГессенВ Германии найден мертвым министр финансов федеральной земли Гессен
Мошенник выманил у экс-директора лесхоза 100 тысяч долларов за “трудоустройство” на высокую должность в ГослесагентствеМошенник выманил у экс-директора лесхоза 100 тысяч долларов за “трудоустройство” на высокую должность в Гослесагентстве
Блок рекламы


Похожие новости
Кабмин предписал пенсионерам самоизолироваться и не выходить из домаКабмин предписал пенсионерам самоизолироваться и не выходить из дома
Вместо экспресс-тестов для Украины через офис Джека Ма закупим тесты ПЦР , - ЯрославскийВместо экспресс-тестов для Украины через офис Джека Ма закупим тесты ПЦР , - Ярославский
Ярославский: ПЦР-тестов на коронавирус хватит Харьковщине на три месяцаЯрославский: ПЦР-тестов на коронавирус хватит Харьковщине на три месяца
Ярославский перечислил $2 млн на деятельность Харьковского антикризисного штабаЯрославский перечислил $2 млн на деятельность Харьковского антикризисного штаба
Кернес назвал себя "танком", а губернатора - "молью"Кернес назвал себя "танком", а губернатора - "молью"
Кернес назвал погибших от коронавируса итальянцев "трупиками"Кернес назвал погибших от коронавируса итальянцев "трупиками"
Ярославский дал $3 млн на борьбу с коронавирусомЯрославский дал $3 млн на борьбу с коронавирусом
Ярославский возглавил антикризисный штаб в ХарьковеЯрославский возглавил антикризисный штаб в Харькове
Кернес отказался закрывать метро Харькова из-за коронавирусаКернес отказался закрывать метро Харькова из-за коронавируса
Кернес согласился ввести карантин в учебных заведениях ХарьковаКернес согласился ввести карантин в учебных заведениях Харькова
Последние новости
Подгружаем последние новости