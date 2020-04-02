Президент дал добро комитетам Верховной Рады работать во время карантина в режиме видеоконференции

Президент Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий комитетам Верховной Рады (ВР) проводить свои заседания в режиме видеоконференции. Закон также предусматривает трансляцию на официальном парламентском сайте.

Об этом KV стало известно из данных на онлайн-карточке законопроекта № 3277 проекта закона “О внесении изменений в Закон Украины "О комитетах Верховной Рады Украины" .

"31 марта возвращено с подписью от Президента", – говорится на странице документа. Ему присвоен номер 543-IX от 30 марта 2020 года.

Закон предусматривает, что комитеты могут осуществлять свою работу в режиме видеоконференции с возможной одновременной трансляцией на официальном сайте ВР.

Для этого необходим кворум: предварительное согласие большинства от утвержденного ВР количественного состава комитета, направленное главе такого комитета с использованием единой автоматизированной системы и наложением квалифицированной электронной подписи.

Голосование на таком заседании осуществляется лично и открыто путем поднятия рук и высказывания своей позиции “за”, “против” или “воздержался”.

Как информировала KV , этот законопроект Рада приняла за основу и в целом 30 марта, на внеочередном заседании, за документ проголосовали 319 народных депутатов.

Ранее спикер ВР Дмитрий Разумков заявил, что парламент и дальше будет продолжать свою работу в комитетах во время карантина. По его словам, заболевание народных депутатов коронавирусной болезнью никак на это не влияет.

“Я думаю, что Верховная Рада будет работать. Понимаю, что человек, заразившийся коронавирусом, действительно находится на самоизоляции, дай Бог ему здоровья, чтобы он быстрее вернулся в строй. На работу самого парламента, как института, это не повлияет”, – сказал тогда Разумков.

Напомним, что на время карантина ВР перешла в режим работы в комитетах, но в исключительных случаях работает в обычном режиме, как и раньше. Например, в понедельник, 30 марта состоялось три внеочередных заседания, последнее из которых закончилось за полночь 31 марта (на нем нардепы в сомнительных регламентных условиях приняли закон “о рынке земли”).

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал подготовку правительственного законопроекта, который бы позволил на время карантина народным депутатам голосовать дистанционно, находясь вне парламента.

Что же касается органов государственной власти, премьер поручил Минюсту разработать и внести в Верховную Раду (ВР) проект закона “о транзите власти” на случай недееспособности президента, парламента или правительства в условиях эпидемии коронавируса.

Однако ни один из анонсированных законопроектов до сих пор не появился.

По неофициальной информации, президент Владимир Зеленский регулярно проходит тест на коронавирус. Судя по тому, что в последний день марта он присутствовал на внеочередном парламентском заседании (и даже снимал медицинскую маску), глава государства здоров.

Также, по данным источников, анализы сдали спикер парламента Дмитрий Разумков, премьер Шмыгаль и некоторые члены правительства (заражения вирусом у них не обнаружено). Ранее сообщалось, что по настоянию Минздрава руководство страны проходит тесты регулярно, каждые два-три дня.