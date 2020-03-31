Дубилет предложил властям запустить «государство в смартфоне» на платформе iGov. Все готово и бесплатно

Экс-министр Кабинета Министров, сооснователь monobank Дмитрий Дубилет, призвал власти форсированно внедрить тотальную диджитализацию госуслуг на платформе iGov. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Фото: kp.ua

Что предлагает Дубилет

«В связи с карантином особенно актуальным становится взаимодействие власти и бизнеса через интернет. Чтобы уберечь граждан от визита в органы государственной власти, наша команда готова разработать и запустить любую государственную услугу онлайн в рекордные сроки — от 2 до 5 дней. Платформой для запуска будет iGov», — заявляет Дубилет.

Экс-министр подчеркивает, что это будет, безусловно, бесплатно для государства.

«Хорошая новость в том, что iGov уже передан на баланс государства и легализован, потому c юридической точки зрения проблем нет. Также на iGov уже работают все способы идентификации, включая цифровые подписи и BankID со всеми основными банками», — отметил он.

Банкир намекает на то, что ждать реализации подобного проекта от профильного Министерства цифровой трансформации придется слишком долго.

«Дело в том, что публичных услуг в нашей стране много, и у Министерства цифровой трансформации есть план по их внедрению в течение нескольких лет. А на iGov все можно запустить очень быстро и бесплатно. Потом, если МЦТ пожелает, процессы на iGov можно буде заменить на новую платформу», — отметил Дубилет.

Напомним

Министерство цифровой трансформации 6 февраля, презентовало мобильное приложение «Дія». До 2024 года с его помощью можно будет получить любую госуслугу, не выходя из дому.

Мобильное приложение «Дія» доступно для скачивания. Его можно загрузить в App Store и Google Play.

Цель правительства — 100% государственных услуг онлайн до 2024 года и 50 основных услуг — уже в 2020 году.

О проекте iGov

Проект iGov — детище Дмитрия Дубилета. Он начал развивать его с группой волонтеров задолго до того, как оказался в кресле чиновника. Занимая должность министра Кабмина, Дубилет, кроме основных обязанностей, уделял много времени и внимания диджитализации процессов в госуправлении.

Еще до начала пандемии коронавируса, вице-спикер Руслан Стефанчук назвал диджиталицацию госуслуг одним из приоритетов работы парламента на 2020 год.