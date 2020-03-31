Шмыгаль: у людей нет возможности долго "просто сидеть дома", экономику нужно запускать

Правительство после пасхальных праздников будет решать, что делать с карантином.

Шмыгаль: у людей нет возможности долго
Денис Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль уверен, что уже через несколько дней правительство сможет сообщить украинцам, что оно будет делать дальше с карантином, введенным из-за распространения коронавирусной инфекции.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV, передает Liga.net.

Шмыгаль отметил, что правительство понимает, что у людей нет возможности долго "просто сидеть дома", и потому карантин, возможно, будет значительно ослаблен менее чем через два-три месяца после его введения.

"Мы очень хорошо понимаем, что у многих людей, у большинства населения Украины нет финансовой подушки... Люди должны зарабатывать деньги, экономику нужно запускать. Украина также не та богатая страна, которая может позволить себе полгода не работать, а просто сидеть дома и смотреть телевизор", - сказал премьер.

Он заверил, что власть финансово поддержит граждан, которые остались без заработка.

"Действительно, из-за карантина мы много малого и среднего бизнеса вынуждены были остановить, но мы поддержим этих людей как раз из этого фонда борьбы с коронавирусом; это предусматривается", - сказал премьер-министр.

По его словам, правительство будет решать, какой сценарий вводить дальше: либо "китайский" (кратковременные, но очень жесткие ограничения), либо "более мягкий, но с очень жестким выполнением санитарно-гигиенических требований" (масочный режим, определенное социальное дистанцирование, и т.д.), - после пасхальных праздников.

Напомним, 25 марта Шмыгаль объявил о введении чрезвычайной ситуации по всей Украине и продлении карантина на 30 дней. Ранее карантин в Украине был введен с 12 марта до 3 апреля.



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