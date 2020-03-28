Полиция подозревает ряд чиновников Киевщины в присвоении государственных земель

Сотрудники Нацполиции расследуют уголовное производство по факту мошеннических действий группы чиновников РГА Киевщины и должностных лиц ряда горсоветов Киевской области. По мнению правоохранителей, преступным образом было присвоено 150 га государственных земель в Киевской и Полтавской областях.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Нацполиции в Киевской области.

“Мошенники использовали свидетельства о праве на наследство, которые, якобы, выданы нотариусами, умершими несколько лет назад, или нотариусами, которые постоянно находятся на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. В дальнейшем регистрировали право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения на лиц, постоянно проживающих на территории Автономной Республики Крым и временно оккупированных территориях Востока страны”, – сказано в сообщении.

Как сообщается, уголовное производство открыто по факту мошеннических действий группы должностных лиц Березанского горсовета, Переяслав-Хмельницкой РГА, Студеньковского сельсовета Переяслав- Хмельницкого района, Яготинской РГА и горсовета, а также Смотриковского сельсовета Полтавщины.

Правоохранители провели обыски в служебных помещениях и по месту жительства основных фигурантов уголовного производства, в ходе которых выявили и изъяли документацию, печати нотариусов, черновые записи и компьютерную технику.

Отмечается, что по результатам проведенных экспертиз будет определена окончательная квалификация и подготовлены подозрения. Продолжается следствие.

Как ранее сообщала KV , прокуратурой Киевской области было возвращено в государственную собственность земельные участки прибрежной защитной полосы Каневского водохранилища площадью около 5 га и стоимостью более 40 миллионов гривен.

Фото: пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области