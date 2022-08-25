ISW: РФ завоювала земель завбільшки з Андорру, а втратила в Україні територій – завбільшки з Данію

За час війни окупанти захопили близько 450 км2, натомість втратили 45 тисяч км2, підсумовують в Інституті дослідження війни, інформує ZN.ua.

ISW: РФ завоювала земель завбільшки з Андорру, а втратила в Україні територій – завбільшки з Данію
Росіяни "прибули" у намаганні захопити більше землі / розбита техніка РФ на Херсонщині
© 28-а окрема механізована бригада / Facebook

Воєнні аналітики Інституту дослідження війни пояснюють нещодавні заяви кремлівського міністра Шойгу про “захист” цивільних тим, що Міноборони Росії намагається встановити інформаційні умови, щоб пояснити та виправдати незначні досягнення на фронті за останні 6 тижнів. Про це йдеться в звіті ISW за підсумками 24 серпня.

"РФ завоювала близько 450,84 км2 нової території, площа приблизно як Андорра. Натомість з 21 березня (орієнтовна дата найглибшого просування російських військ в Україну) РФ втратила приблизно 45 000 км2 території, площа більша за Данію", – зазначають у повідомленні.


Оксана Коваль, ZN.ua





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