12 земель Німеччини закрилися для українських біженців

Проте у великих землях прийом біженців продовжується.

12 земель Німеччини закрилися для українських біженців
© КМДА, Олексій Самсонов

У зв'язку з великим потоком біженців з України та прохачів притулку з інших країн 12 із 16 федеральних земель Німеччини припинили прийом нових біженців. Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Spiegel.

"На тлі великої кількості шукачів притулку 12 земель наразі активували блокування в системі первісного розміщення. Навантаження на федеральні землі виникає через біженців з України та загальну міграцію", - заявила прес-секретар Міністерства внутрішніх справ ФРН.

За її словами, розміщення біженців все ще можливе. Прийом продовжується у великих землях.

З початку війни з України до Німеччини втекло понад 980 тисяч людей. Останнім часом прибувають у середньому 875 осіб на день.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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