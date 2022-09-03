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2022-09-03
12 земель Німеччини закрилися для українських біженців
Проте у великих землях прийом біженців продовжується.
© КМДА, Олексій Самсонов
У зв'язку з великим потоком біженців з України та прохачів притулку з інших країн 12 із 16 федеральних земель Німеччини припинили прийом нових біженців. Про це
"На тлі великої кількості шукачів притулку 12 земель наразі активували блокування в системі первісного розміщення. Навантаження на федеральні землі виникає через біженців з України та загальну міграцію", - заявила прес-секретар Міністерства внутрішніх справ ФРН.
За її словами, розміщення біженців все ще можливе. Прийом продовжується у великих землях.
З початку війни з України до Німеччини втекло понад 980 тисяч людей. Останнім часом прибувають у середньому 875 осіб на день.
Юлія Мельничук, ZN.ua