Прокуратура заявляет, что Кожара и его жена пытались сымитировать самоубийство Старицкого

Кожара вину не признает.

Прокуратура заявляет, что Кожара и его жена пытались сымитировать самоубийство Старицкого
Фото: cкрин трансляции

Прокуратура заявляет, что Леонид Кожара и его жена пытались сымитировать убийство экс-директора канала "Интер" Сергея Старицкого 21 февраля. Об этом сторона обвинения объявила во время заседания об избрании меры пресечения Кожаре, ссылаясь на протоколы осмотра места события и ряд экспертиз.

"Местоположение потерпевшего (Старицкого - LB.ua), ноги и руки у него были не согнуты... Создавалось впечатление, что человек находился в стоячем положении в момент выстрела... Выстрел произошел ниже правового глаза, пуля вышла с противоположной стороны на высоте 63 см", - сказал прокурор, добавив, что с учетом роста Старицкого, он не мог выстрелить в себя.

Прокурор отметил, что и Кожара, и Старицкий пребывали в тот день в состоянии сильного алкогольного опьянения. Также по его словам, на видео с нагрудных камер наблюдения полицейских, которые первыми приехали на место преступления зафиксированы следующие фразы Кожары: "Блин, я все равно буду расстреливать, кто мне будет угрожать", "Я защищал свой дом".

"Эти фразы указывают на то, что человек причастный к этому правонарушению, вместе с теми доказательствами, которые были получены", - сказал прокурор.

По версии обвинения, Кожара пошел на второй этаж дома, взял пистолет, вернулся на кухню, где был Старицкий, ударил его, тот упал, а после этого выстрелил в него.

Прокурор также отметил, что на кобуре от пистолета экспертиза установила наличие ДНК Кожары, а на предохранителе пистолета - смешанные ДНК Старицкого и Кожары. Пистолет, по данным следствия, был в руке Старицкого, о чем свидетельствует протокол осмотра места преступления.

"Пистолет был обнаружен в руках потерпевшего. Все сводится к тому, что якобы он совершил самоубийство", - отметил прокурор.

Он также сказал, что следствие проверяло причастность к убийству жены Кожары - Марины Козерод, но эта версия не подтвердилась.

"Самоубийство не подтверждено. Козерод не причастна к совершению правонарушения, а все доказательства обоснованно свидетельствуют о том, что подозрение обоснованно", - сказал прокурор.

Обвинения просит для Кожары избрать меру пресечения в виде ареста на 60 дней.

После выступления прокурора Леонид Кожара ответил на несколько формальных вопросов судьи, а после этого его адвокат спросил: "Вы стреляли в Старицкого?"

Он ответил: "Нет".

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