Украина 27 марта планирует эвакуацию граждан из 8 стран

Билеты на рейсы можно приобрести на сайтах авиакомпаний.

Украина 27 марта планирует эвакуацию граждан из 8 стран
Фото: mvs.gov.ua

Украина 27 марта планирует эвакуаицию своих граждан из Алматы (Казахстан), Варашавы (Польша), Тель-Авива (Израиль), Вены (Австрия), Вильнюса (Литва), Дохи (Катар), Парижа (Франция) и Франкфурта (Германия). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры.

"Согласно с поручением премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, Министерство инфраструктуры, Министерство юстиции, МВД, МИД и профильные вице-премьеры должны разработать план об ограничениях любых пассажирских перевозок через государственную границу. Призываем украинцев за границей не затягивать с возвращением домой", - обратились в Мининфраструктуры.

Купить билеты на рейсы можно на сайтах авиакомпаний МАУ и SkyUp.

Отмечается, что все рейсы принимаются в карантинном терминале, где работают эпидемиологи. Пассажиры обязаны проходить экспресс-тесты на коронавирус, всех предупреждают о необходимой самоизоляции на две недели.

Напомним, Кабинет министров собирается полностью остановить пассажирские перевозки через границу. Это должно произойти до конца 27 марта.



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