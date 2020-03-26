Волонтеры “Мотохелпа” просят Кличко обеспечить их пропусками в случае ограничения движения в Киеве (документ )

Волонтеры &ldquo;Мотохелпа&rdquo; просят Кличко обеспечить их пропусками в случае ограничения движения в Киеве (документ )

Общественная организация (ОО) “Мотохелп” обратилась к мэру Киева Виталию Кличко с просьбой предоставить волонтерам ОО пропуска, которые позволили бы им передвигаться по городу в случае введения в столице ограничений на движение частного транспорта. 

Об этом KV стало известно из сообщения на странице ОО “Мотохелп” в соцсети Фейсбук.

“Просим Вас заблаговременно обеспечить членов ОО “Мотохелп” пропусками (разрешениями) на использование частных транспортных средств и передвижения во время действия карантина или в случае введения чрезвычайного положения на территории Киева”, – сказано в обращении.

Волонтеры объясняют свою просьбу тем, что их ОО занимается доставкой донорской крови и ее компонентов по Киеву и Киевской области, реагируют на вызовы скорой помощи, помогают в транспортировке медработников на место работы и домой, а также выезжают на ДТП с участием велосипедистов и мотоциклистов.

Напомним, ОО “Мотохелп” и КНП "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева" 4 марта подписали договор о сотрудничестве. Теперь в рамках пилотного проекта волонтеры “Мотохелп” получат возможность реагировать на экстренные вызовы скорой помощи. 

Фото: фейсбук ОО “Мотохелп”


Александр Кравченко, КиевВласть

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