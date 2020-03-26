Суд назначил залог для подозреваемого во взяточничестве экс-главного тюремщика Львова

Его выпустят в случае уплаты 630 000 грн.

Суд назначил залог для подозреваемого во взяточничестве экс-главного тюремщика Львова
Михаил Дзюдзь

Высший антикоррупционный суд назначил меру пресечения бывшему руководителю Западного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Минюста Михаилу Дзюдзю, поозреваемому в получении взятки.

Суд частично удовлетворил ходатайство прокурора и назначил залог в виде 630 000 гривен. Об этом сообщили на странице Специализированной антикоррупицонной прокуратуры в Facebook.

Также на бывшего чиновника возложили ряд обязанностей, в том числе, прибывать к детективу, прокурору, следственному судье на каждое требование. Также он обязан не отлучаться от места жительства без разрешения детектива, суда или прокурора, воздерживаться об общения со свидетелями по делу, сдать загранпаспорт и носить электронный браслет.

Мера пресечения избрана до 25 мая 2020. Вопрос об обжаловании меры пресечения будет решен после ознакомления с полным текстом решения суда.

Напомним, Служба безопасности Украины и Национальное антикоррупционное бюро 11 марта задержали по подозрению в получении взятки начальника Западного межрегионального управления по вопросам выполнения уголовных наказаний и пробации, депутата Львовского облсовета Михаила Дзюдзя.

Министр Денис Малюська сообщил, что Дзюдзь взял деньги в последний день перед увольнением.

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