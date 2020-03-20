Министр здравоохранения Нидерландов упал в обморок во время дебатов по коронавирусу

Министр здравоохранения Нидерландов Брюно Браунс потерял сознание во время дебатов в парламенте по коронавирусу, которые продолжались почти весь день.

Отвечая на вопрос, он упал под трибуну, пишет NOS.

Министр здравоохранения Нидерландов упал в обморок во время дебатов по коронавирусу
Брюно Браунс
Фото: rtlnieuws.nl

Сообщается, что министру здравоохранения стало плохо, когда он отвечал на вопросы. Браунс заверил, что уже чувствует себя лучше. Причиной инцидента он назвал усталость.

Позже стало известно, что Браунс подал в отставку с поста из-за переутомления.

В течение 19 марта в Нидерландахподтверждено 409 новых случаев коронавируса, 18 человек умерли. В целом по стране количество заболевших возросло до 2460. В реанимации находятся 210 пациентов.

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