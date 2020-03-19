Владимир Зеленский прокомментировал факты увольнения людей из-за карантина

Украинцам, которых заставили написать заявление об увольнении из-за карантина, следует обращаться в полицию. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства обратился к гражданам в связи с объявленным карантином и заявил, что никто не может заставлять работников на предприятиях писать заявления об увольнении по собственному желанию. Зеленский порекомендовал в таких ситуациях обращаться в полицию.

"У нас есть информация, что на многих предприятиях руководители заставляют работников писать заявление на увольнение по собственному желанию. Это незаконно. Люди, никто не может заставлять вас уйти по собственному желанию, если такого желания у вас нет. Не бойтесь и не падайте духом. Если руководитель оказывает на вас давление, сообщайте в полицию", — сказал президент.

Также Зеленский обратился к работодателям, призвав их не нарушать закон и оставаться людьми.

"Если ситуация будет продолжаться — они (работодатели, — ред.) понесут наказание. Что касается частных компаний. Я призываю руководителей не только не нарушать закон, но и, прежде всего, оставаться людьми. Коронавирус пройдет. Кризис также. Прибыли вернутся. А честь и уважение вернуть не удастся", — добавил глава государства.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым определяется наказание за несоблюдение карантинных мероприятий — до 170 тысяч гривен или до 8 лет тюрьмы.