Рашкован: МВФ не отказывал Украине в кредите

"Персонал Фонда ежедневно общается с правительством и НБУ и работает над программой".

Рашкован: МВФ не отказывал Украине в кредите
Фото: Юлия Березовская / НБУ

Представитель Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован опроверг слухи о том, что МВФ отказал Украине в кредите.

"Чтобы развеять слухи. Никто в Украине не отказывался от кредита МВФ - новое правительство и НБУ работают над новой программой с учетом изменившихся условий внешних рынков. работает неплохо. Никто в МВФ не отказывал в кредите Украине - персонал Фонда ежедневно общается с правительством и НБУ и работает над программой, понимая изменившиеся условия внешних рынков. Работает усердно", - сообщил Рашкован в фейсбуке.

По его словам, Украина и МВФ продолжают работать через веб-конференции. "Для нас webex, polycom, skype - достаточно обычные средства коммуникации. так что на производительности труда карантин особо не сказывается", - написал он.

Напомним, что слухи об отказе в кредите в начале марта распространил один из депутатов от "Слуги народа", который считается близким к Игорю Коломойскому.

Вскоре после этого новое правительство подтвердило позицию Украины о продолжении сотрудничества с МВФ, а Национальный банк заявил, что для дефолта Украины нет никаких оснований и такой сценарий даже не рассматривается.

Украина еще в конце декабря предварительно договорилась о новой кредитной программе с МВФ на сумму 5,5 млрд долларов, но до сих пор не выполнила условия фонда.

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