Кабмин назначил первым замминистром здравоохранения Ирину Микичак

Кабинет Министров на заседании 18 марта назначил первым заместителем министра здравоохранения Ирину Микичак. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Согласно сообщению, Микичак - заслуженный врач Украины, родилась 11 июня 1961 во Львове, по образованию является врачом-педиатром, магистром государственного управления.

Она имеет многолетний опыт в сфере здравоохранения на разных звеньях: от медсестры, участкового педиатра, главного врача областной больницы и руководителя департамента.

С апреля 2017 по декабрь 2019 Микичак была руководителем департамента здравоохранения Львовской облгосадминистрации.

Напомним, 4 марта 2020 года Верховная Рада утвердила новый состав Кабинета министров, министром здравоохранения Украины был назначен Илья Емец.