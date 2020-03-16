РоSSия ограничивает въезд для иностранцев по 1 мая

Въезд в РФ будет закрыт с полуночи 18 марта.

РоSSия ограничивает въезд для иностранцев по 1 мая

С полуночи 18 марта временно РоSSия ограничит въезд в страну иностранных граждан и лиц без гражданства в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает Интерфакс.

"Правительством РоSSийской Федерации принято решение с 00 часов 00 минут по местному времени 18 марта 2020 года до 00 часов 00 минут по местному времени 1 мая 2020 года временно ограничить въезд в РоSSийскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства", - говорится в сообщении.

Ограничение на въезд не будет применяться к сотрудникам дипломатических представительств и консульских учреждений в РФ, водителям автомобилей международного сообщения, экипажам воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения, членам официальных делегаций и людям, имеющим дипломатические, служебные, обыкновенные частные визы, выданные в связи со смертью близкого родственника, лицам, постоянно живущим в РоSSии, а также к людям, которые едут транзитом через воздушные пункты пропуска.

16 марта о закрытии границ также объявили Канада и Малайзия. Руководство ЕС анонсировало возможность введения аналогичных мер на уровне всего союза и Шенгенской зоны.

Как сообщалось, согласно решению СНБО, с полуночи 17 марта в течение двух недель будут закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.

Для граждан Украины, путешествующих собственным транспортом, пункты пропуска будут открыты.

Также сообщалось, что Украина запретила въезд жителям временно оккупированных территорий и иностранцам через линию столкновения.

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