РоSSия ограничивает въезд для иностранцев по 1 мая
Въезд в РФ будет закрыт с полуночи 18 марта.
С полуночи 18 марта временно РоSSия ограничит въезд в страну иностранных граждан и лиц без гражданства в связи с пандемией коронавируса.
Об этом сообщает Интерфакс.
"Правительством РоSSийской Федерации принято решение с 00 часов 00 минут по местному времени 18 марта 2020 года до 00 часов 00 минут по местному времени 1 мая 2020 года временно ограничить въезд в РоSSийскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства", - говорится в сообщении.
Ограничение на въезд не будет применяться к сотрудникам дипломатических представительств и консульских учреждений в РФ, водителям автомобилей международного сообщения, экипажам воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения, членам официальных делегаций и людям, имеющим дипломатические, служебные, обыкновенные частные визы, выданные в связи со смертью близкого родственника, лицам, постоянно живущим в РоSSии, а также к людям, которые едут транзитом через воздушные пункты пропуска.
16 марта о закрытии границ также объявили Канада и Малайзия. Руководство ЕС анонсировало возможность введения аналогичных мер на уровне всего союза и Шенгенской зоны.
Как сообщалось, согласно решению СНБО, с полуночи 17 марта в течение двух недель будут закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.
Для граждан Украины, путешествующих собственным транспортом, пункты пропуска будут открыты.
Также сообщалось, что Украина запретила въезд жителям временно оккупированных территорий и иностранцам через линию столкновения.