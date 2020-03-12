Апелляционный суд оставил Антоненко под арестом

Антоненко пребывает под стражей с 14 декабря прошлого года.

Апелляционный суд оставил Антоненко под арестом
Фото: Макс Левин

Киевский апелляционный суд отклонил ходатайство адвокатов подозреваемого в убийстве Павла Шeрeмeта музыканта и военного Андрея Антонeнко об изменении меры пресечения из содержания под стражей на любое другое. Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Во время заседания адвокаты приобщили выводы экспертиз роста за 2016 год, свидетельствующие о расхождении роста Антонeнко и человека с камeр видеонаблюдения на 10 сантиметров. Из-за этих документов в прошлый раз суд отложил рассмотрение.

Суд также удовлетворил ходатайство прокурора о приобщении оригиналов трех экспертиз роста лиц, которые якобы закладывали взрывчатку под авто Шеремета.

Адвокат Антоненко также заявил, что подозреваемый готов отдать заграничные паспорта, чтобы не было сомнений в том, что он может выехать за границу.

Напомним, Печерский райсуд Киева продлил арест Андрея Антоненко без права внесения залога до 4 апреля. Следствие считает его организатором убийства журналиста Шеремета. К своему замыслу он якобы привлек жительницу Киева, волонтера Юлию Кузьменко (Лиса) и контрактницу Яну Дугарь, а также ряд неустановленных лиц. По версии следствия, Антоненко руководил действиями членов группы, распределил между ними роли, купил боеприпасы, обеспечил транспорт и выбрал время убийства.

О том, что Антоненко выше человека, которого сняли камеры видеонаблюдения в ночь перед преступлением, свидетельствуют также данные экспертизы, проводившейся еще в августе 2016 года.

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