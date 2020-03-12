Минкультуры настаивает, чтобы Музей современного искусства был в Украинском доме, - Фоменко

Министерство культуры будет настаивать на том, чтобы Музей современного искусства находился в Украинском доме. Об этом сообщила временно исполняющая обязанности министра культуры Светлана Фоменко во время экспертной встречи по созданию Музея современного искусства, передает "Укринформ".

"У нас в министерстве такая позиция нами зафиксирована, и мы будем ее отстаивать, что это должен быть Украинский дом, который нуждается в детализации, требует переосмысления, но с учетом нехватки музейных площадок в государстве, несмотря на существование музейных долгостроев, которые уже много лет не могут быть завершены, нам бы этот проект не хотелось превратить в просто строительство, в просто использование средств из государственного бюджета ", - отметила Фоменко.

Она также подчеркнула, что министерство должно быть лидером процесса создания Музея современного искусства. По ее словам, чтобы построить определенную систему современного искусства, без государства никак не обойтись.

"Мы можем реализовывать очень много инициатив, частных, получастных, но все равно признание такого государственного подхода является, в принципе, основой для того, чтобы этот процесс стал постоянным, стабильным и системным", - сказала Фоменко.

Она отметила, что эта экспертная встреча является первым этапом общего обсуждения создания музея.

Фоменко также рассказала, что руководителя музея будут выбирать по конкурсу. Будущий руководитель должен в перспективе представить стратегию развития музея на 5 лет.

Напомним, в начале января 2020 года Министр культуры на тот момент Владимир Бородянский пообещал в этом году начать работу по созданию Музея современного искусства.

Еще в 2017 году Национальный художественный музей Украины выступал с инициативой о создании в Украине Музея современного искусства. Согласно заявлению, музей должен получить помещение и начать выставочную деятельность до 2021 года.

До того момента на базе НХМУ будет функционировать рабочая исследовательская группа, которая будет разрабатывать визию, механизмы функционирования музея и законодательную базу.

В июне 2019 года тогда еще Администрация президента заявила о планах переехать в Украинский дом на Европейской площади и сменить название на Офис президента. Здание на Банковой планировалось отдать Национальному художественному музею. Однако в ноябре команда президента решила отказаться от этой идеи.