Данилов возмущен инцидентом с Сивохо, но подчеркнул, что тот не уполномочен представлять позицию СНБО

Секретарь СНБО подчеркнул, что у него 11 советников, и каждый из них имеет свое мнение.

?Данилов возмущен инцидентом с Сивохо, но подчеркнул, что тот не уполномочен представлять позицию СНБО
Фото: ЦЕНЗОР

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает недопустимым произошедшее с его советником Сергеем Сивохо на презентации "Национальной платформы примирения и единства".

Об этом он написал в фейсбуке.

"Применение физической силы, оскорбления начинаются там, где заканчиваются аргументы. Это то, что сегодня случилось с Сергеем Сивохо во время проведения его мероприятия. Подобные действия являются недопустимыми!", - отметил Данилов.

При этом он подчеркнул, что Сивохо является его советником на общественных началах и представлять позицию ведомства он не уполномочен.

"Также в очередной раз хочу подчеркнуть, что Сивохо является одним из моих 11-ти внештатных советников на общественных началах, и никогда не был уполномочен официально представлять позицию СНБО Украины по любым вопросам – по ситуации на временно оккупированных территориях, по вопросам реинтеграции, пенсий, социальных выплат или любым другим", - добавил Данилов, отметив, что каждый из его внештатных советников имеет свою собственную позицию.

"И поэтому совершенно рабочей является ситуация, когда позиция моих внештатных советников или существенно отличается от моей позиции, или кардинально с ней расходится, что случается постоянно, но эти разногласия не прекращают дискуссию", - отметил секретарь СНБО.

Напомним, сегодня ветераны сорвали презентацию Национальной платформы единства и примирения Сивохо. Представители Нацкорпуса требовали у Сивохо ответа на вопрос: на Донбассе война или внутренний конфликт. После этого началась толкучка, и Сивохо начали толкать к выходу. Позже, когда он пытался уйти, его сбили с ног.

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