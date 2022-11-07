Пакет допомоги Україні на 18 млрд євро представлять наступного тижня – фон дер Ляєн

Президент України Володимир Зеленський обговорив із президенткою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн продовження експорту зерна, фінансову підтримку України та санкції проти Ірану.

«Обговорили макрофінансову допомогу Україні на поточний і наступний рік, важливість продовження зернової ініціативи для продовольчої безпеки світу, а також посилення санкцій і протистояння діям Ірану, який підтримує агресію проти нашої країни», - повідомив Зеленський за підсумками розмови.

Своєю чергою фон дер Ляєн підтвердила, що Євросоюз налаштований на довгострокову підтримку України, й анонсувала новий пакет фінансової підтримки для України на 2023 рік обсягом до 18 мільярдів євро.

«Цього тижня буде представлено фінансовий пакет від ЄС обсягом до 18 мільярдів євро (до 1,5 мільярда євро на місяць), який стане значним внеском у покриття фінансових потреб України на 2023 рік», - йдеться у пресрелізі ЄК.

У розмові Зеленський і фон дер Ляєн наголосили на важливості забезпечення передбачуваного та регулярного фінансування для виконання державою основних функцій. Голова Єврокомісії розраховує, що допомогу вдасться збільшити коштом союзників, які долучяться до формування пакету.

ЄС також продовжує роботу з надання Україні негайної гуманітарної підтримки у зимовий період.

Крім того, лідери також обговорили плани щодо розширення пропускної спроможності «коридорів солідарності» між Україною та ЄС, які від початку повномасштабної війни використовуються для українського сільськогосподарського та несільськогосподарського експорту.