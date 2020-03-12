У посольства РоSSии в Киеве забрали три земельных участка

Земля два десятилетия никак не используется.

У посольства РоSSии в Киеве забрали три земельных участка
Пустырь на Спасской находится в аренде у посольства РоSSии
Фото: google.com.ua/maps

Киевский городской совет в четверг проголосовал за расторжение договоров аренды трех земельных участков на Подоле, которые были в конце 1990-х годов выделены под строительство нового посольства РоSSии, консульства и резиденции посла.

За это проголосовали 72, 63 и 61 депутата соответственно.

Речь идет о земучастках площадью 0,197 га на улице Спасской, 14; площадью 0,3634 га на улице Спасской, 13-15; и площадью 0,3771 га и на улице Боричев Ток, 17, 19, 21.

Их предоставили в 1998 году РоSSии в пользование сроком на 49 лет, но до сих пор на них ничего не построили.

Согласно проектам решений, юридическая причина расторжения аренды - нецелевое использование земельных участков и невыполнение условий договоров.

После возвращения участков в коммунальную собственность там планируют обустроить скверы.

Напомним, что посольство РоSSии в Украине расположено на Воздухофлотском проспекте в Киеве.

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