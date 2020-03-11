Кира Рудик возглавила партию "Голос" вместо Вакарчука

Вакарчук остался лидером партии.

Депутат Верховной Рады Кира Рудик возглавила партию "Голос" вместо Святослава Вакарчука, который при этом остается лидером партии.

Об этом сообщила пресс-служба "Голоса".

"Сегодня мы стоим перед очень серьезным вызовом: власть под видом новых лиц на самом деле протягивает старые. Мы же своим примером показываем обратное: мы приводим на лидерские позиции и в партии, и в парламенте новых профессиональных людей. Именно поэтому сегодня на съезде партии «Голос» выбрал новым главой партии лучшего управленца из нашей команды Киру Рудик", - заявил Вакарчук.

Рудик была третьим номером избирательного списка партии на досрочных выборах в Верховную Раду. До избрания работала операционным директором в IT-компании Ring Ukraine.

Вакарчук остается лидером "Голоса", продолжит работать в парламенте и развивать партию.

Напомним, что Рудик - уже третий руководитель партии "Голос" за последний год.

Политическая сила была создана 21 мая 2019 года на базе существовавшей с 2015 года партии-пустышки "Платформа инициатив". Руководителем политической партии "Голос" значилась бывший заместитель министра экономики Юлия Клименко, а в июле ее сменил Святослав Вакарчук.

На выборах 21 июля 2019 года "Голос" набрал 5,83% голосов. С учетом мажоритарщиков она получила 20 мандатов.

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