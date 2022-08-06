Скидалася на Байрактар: у Білорусі судитимуть красуню-співачку за пісні Вакарчука та підтримку України

Скидалася на Байрактар: у Білорусі судитимуть красуню-співачку за пісні Вакарчука та підтримку України

У центрі Мінська дівчина співала пісні Вакарчука та прийшла на захід у "протестній" футболці.

Красуня співачка з Білорусі Мерієм Герасименком привернула увагу білоруських пропагандистів та силовиків уже давно, а її недавній вуличний концерт привів до арешту. Дівчину було затримано після того, як у центрі Мінська виступила на вуличному концерті біля бару "Банки-пляшки", де співала композиції знаменитого українського гурту "Океан Ельзи". Серед іншого співачка виконала зворушливий хіт Вакарчука "Обійми".

Як повідомляє білоруське видання "Дзеркало", після концерту Мерієм опублікувала у своїх соцмережах відео з цього концерту, залишаючи на них смайлики та стікери у синьо-жовтих кольорах. Схоже, саме це привернуло увагу силовиків, котрі й раніше стежили за діяльністю молодої співачки. Зокрема, раніше білоруські правоохоронці, відстеживши кошти на її рахунках, дійшли висновку, що дівчина пожертвувала гроші на купівлю Байрактару в Україні.

Також силовикам не сподобалося те, що на вуличний концерт Герасименко прийшла у білій футболці із червоним серцем на грудях. Як відомо, біло-червоно-білий прапор вважається головним символом протесту в Білорусі.

Як зазначають місцеві ЗМІ, після виступу з піснями Вакарчука Мерієм Герасименком перестала з'являтися в соцмережах, і виходити на зв'язок по телефону. Поінформовані джерела стверджують, що співачку затримано, як і власника бару "Банки-пляшки", біля якого проходив концерт. За повідомленням місцевих Telegram-каналів, суд над співачкою має відбутися у понеділок, 8 серпня.


Галина Струс, politeka.net





Интересные новости
Склад боєприпасів вибухнув у Берліні, небезпека у радіусі кілометра: кадри масштабного НПСклад боєприпасів вибухнув у Берліні, небезпека у радіусі кілометра: кадри масштабного НП
Росія після «оперативної паузи» захопила 0,02% території України – БільдтРосія після «оперативної паузи» захопила 0,02% території України – Більдт
«Бавовна» в Чорному морі: OSINT повідомили про задимлення чергового російського корабля«Бавовна» в Чорному морі: OSINT повідомили про задимлення чергового російського корабля
Резніков про новий пакет військової допомоги від США: "Українські артилеристи готові перетворити ніч на день"Резніков про новий пакет військової допомоги від США: "Українські артилеристи готові перетворити ніч на день"
В Сербії заговорили про «денацифікацію Балкан»В Сербії заговорили про «денацифікацію Балкан»
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленський запровадив нову відзнаку – "За оборону України"Зеленський запровадив нову відзнаку – "За оборону України"
Зрадника України відправили на "концерт Кобзона" на Херсонщині: "До Криму не довезли"Зрадника України відправили на "концерт Кобзона" на Херсонщині: "До Криму не довезли"
Українські військові знищили три командні пункти РФ на півдні УкраїниУкраїнські військові знищили три командні пункти РФ на півдні України
Війна Росії проти України скоро увійде в нову фазу — Міноборони БританіїВійна Росії проти України скоро увійде в нову фазу — Міноборони Британії
"Вони не тягнуть, а видихаються": викрито новий підступний план росії проти України"Вони не тягнуть, а видихаються": викрито новий підступний план росії проти України
WP: Білий дім байдужий до планів Кремля анексувати південь України, і це тривожить не тільки КиївWP: Білий дім байдужий до планів Кремля анексувати південь України, і це тривожить не тільки Київ
ДБР завадило бізнесмену Кауфману виїхати з України — ЗМІДБР завадило бізнесмену Кауфману виїхати з України — ЗМІ
Росія після «оперативної паузи» захопила 0,02% території України – БільдтРосія після «оперативної паузи» захопила 0,02% території України – Більдт
Салліван розповів про стосунки адміністрацій США та УкраїниСалліван розповів про стосунки адміністрацій США та України
У фінському місті щодня звучатиме гімн УкраїниУ фінському місті щодня звучатиме гімн України
Последние новости
Подгружаем последние новости