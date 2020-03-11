Сумскую область возглавил военный прокурор
Зеленский девять месяцев искал замену предыдущему главе ОГА.
Президент Владимир Зеленский 11 марта назначил нового главу Сумской областной государственной администрации. Эту должность занял военный прокурор Роман Грищенко.
Об этом говорится в указе №74/2020.
Нового губернатора в среду представил замглавы Офиса президента Сергей Трофимов.
Должность председателя Сумской ОГА была вакантной с июня 2019 года, когда Зеленский уволил Николая Клочко. После этого областью руководила временно исполняющая обязанности губернатора Ирина Купрейчик.
В конце января Кабинет министров утвердил назначение на должность главы ОГА Романа Грищенко, военного прокурора Харьковского гарнизона. До 2018 года он работал военным прокурором Киевского гарнизона. В органах военной прокуратуры - более 13 лет.
Родился в с. Екатериновка Первомайского района Николаевской области. В 2005 году окончил юридическую академию им. Ярослава Мудрого. Женат, имеет двоих детей.