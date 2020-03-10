У министра культуры Франции обнаружили коронавирус

Во Франции у министра культуры Франка Ристера обнаружили коронавирус. Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на французское телевиденье.

"Сегодня министр был протестирован позитивно после появления у него симптомов заболевания", - сообщили в правительстве.

Ристер на прошлой неделе находился на Национальных сборах, где подтвердили несколько случаев заболевания у пятерых депутатов и двоих сотрудников учреждения.

По словам источника из окружения министра, он в порядке и находится в двухнедельном отпуске. Коронавирус он переносит как "маленький грипп".

"Когда у него сегодня утром проявились симптомы, он пошел обследоваться и не вернулся в министерство", - сообщил еще один источник.

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран обменялся несколькими текстовыми сообщениями с Франком Ристером и сообщил, что он "ограничен своим домом", а симптомы болезни выражены незначительно. В правительстве также добавили, что пока министр будет работать удаленно.

Напомним, 6 марта стало известно, что коронавирусом заразился французский депутат Национальной ассамблеи Жан-Люк Райтцер. В тот же день выяснилось, что незадолго до его госпитализации с ним встречался украинский нардеп Олег Волошин.

Это вызвало большой резонанс в Верховной Раде, так как Волошин все это время ходил на заседания и общался с большим количеством людей. Депутат от "Евросолидарности" Виктория Сюмар сообщила, что Волошина попросили изолировать из-за опасения, что он мог быть инфицирован коронавирусом SARS-CoV-2 после визита во Францию.

Сам Волошин заявил, что у французского политика не было ни кашля, ни насморка, когда они встречались. Несмотря на это он пошел в Александровскую больницу (одна из госпитальных баз для больных коронавирусом) и сдал анализы. Они показали, что у Волошина нет коронавируса.