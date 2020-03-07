Подозреваемая в деле Шеремета Кузьменко отказалась от полиграфа из-за недоверия экспертам

Кузьменко дважды отказалась от интервьюирования на детекторе лжи.

Подозреваемая в деле Шеремета Кузьменко отказалась от полиграфа из-за недоверия экспертам
Фото: Макс Требухов

Подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета волонтер и медик Юлия Кузьменко во второй раз отказалась от прохождения допроса с полиграфом из-за недоверия к экспертам.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"Сначала отказ был обоснован желанием присутствия во время судебно-психологической экспертизы указанного ею адвоката, а в этот раз - недоверием аттестованным государственным экспертам, которые должны были проводить опрос с применением полиграфа", - говорится в сообщении.

В полиции отмечают, что сначала Кузьменко дала предварительное согласие на прохождение экспертного исследования, однако 26 февраля отказалась от интервьюирования с полиграфом из-за желания присутствия при этом указанного ею адвоката, который 25 и 26 февраля был занят другими делами.

"4 марта Юлия Кузьменко и ее адвокат прибыли к экспертам, однако подозреваемая повторно отказалась от полиграфа из-за недоверия аттестованным государственным экспертам, которые должны были проводить опрос. При этом она указала, что не отказывается от проведения экспертизы «в любом другом учреждении с привлечением независимых международных экспертов»", - говорится в сообщении.

Напомним, 13 декабря Печерский райсуд Киева арестовал Кузьменко без права внесения залога до 8 февраля 2020 года. 4 февраля Кузьменко продлили арест на два месяца.

Организатором убийства Павла Шеремета следствие считает музыканта Андрея Антоненко (Риффмастер), увлекшегося "ультранационалистическими идеями" и культивирующего "величие арийской расы, разграничения общества по принципу национальной принадлежности". По версии полиции, убийство белоруса Шеремета должно было привлечь внимание общества к национал-радикальным идеям. К своему замыслу он якобы привлек жительницу Киева, волонтера Юлию Кузьменко (Лиса) и контрактницу Яну Дугарь, а также ряд неустановленных лиц.

7 февраля подозреваемый в деле Шеремета Антоненко отказался давать показания.

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