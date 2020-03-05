Израиль запретил въезд в страну туристам из ряда стран ЕС из-за коронавируса

Запрещен въезд в страну туристам из Германии, Франции, Испании, Австрии и Швейцарии.

?Израиль запретил въезд в страну туристам из ряда стран ЕС из-за коронавируса
Фото: jerusalemshots.com

В связи с быстрым распространением коронавируса SARS-CoV-2 в Европе власти Израиля запретили въезд в страну туристам из Германии, Франции, Испании, Австрии и Швейцарии, которые предварительно не прошли в своих странах двухнедельный карантин.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Граждане Израиля и иностранцы, имеющие израильский вид на жительство, по возвращении из этих государств будут помещены под домашний карантин сроком 14 дней", - сообщило правительство Израиля в ночь на четверг, 5 марта.

Ранее подобные меры были приняты в отношении туристов из Италии, Китая и Сингапура.

До сих пор в Израиле подтверждены 15 случаев нового коронавируса.

Напомним, число подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 в Германии за сутки выросло на 109 - до 349. Большинство пациентов (175) живут в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия на западе ФРГ. Кроме того, значительное число случаев коронавируса зафиксировано на юге страны - в землях Баден-Вюртемберг (65) и Бавария (52).

Также власти Швейцарии сообщили о первом пациенте, скончавшемся на фоне заражения коронавирусом. В Лозанне умерла 74-летняя женщина, страдавшая также хроническим заболеванием и считавшаяся пациенткой группы риска. В общей сложности в Швейцарии 58 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.

Во всем мире, по данным сайта Worldometers, коронавирусом SARS-CoV-2 заразились 95,6 тысячи человек, из них 80,4 тысячи приходится на Китай. В Южной Корее - 5766 заразившихся коронавирусом. На третье место в мире по числу заболевших вышла Италия, где подтверждено 3089 случаев SARS-CoV-2.

В Иране 2,9 тысячи пациентов с коронавирусом. Еще накануне в Италии было меньше подтвержденных заражений новым возбудителем, чем в Иране.

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