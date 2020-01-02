Новым поверенным по делам США в Украине стала Кристина Квин

Она была заместительницей Уильяма Тэйлора, сложившего полномочия.

Заместитель председателя миссии Соединенных Штатов в Украине Кристина Квин назначена временным поверенным в делах США в стране.

Об этом говорится в сообщении посольства в микроблоге Twitter.

"Наша заместитель председателя миссии США в Украине Кристина Квин теперь стала временным поверенным в делах США", - говорится в сообщении.

Кристина Квин
Фото: ua.usembassy.gov
Кристина Квин

Квин, в свою очередь, заверила в продолжении поддержки Украины.

Кристина Квин начала карьеру дипломата в 1992 году в качестве сотрудника консульства в Париже. До приезда в Украину она работала в посольстве США в Париже в качестве замглавы миссии и советника по экономическим вопросам.

В 2019 году она также занимала должность заместителя бывшего временного поверенного Уильяма Тейлора.

Напомним, 31 декабря Тейлор покинул Украину, отметив прогресс в возвращении мира на Донбассе. Тейлор находился на этой должности с июня 2019.

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