Новым поверенным по делам США в Украине стала Кристина Квин
Она была заместительницей Уильяма Тэйлора, сложившего полномочия.
Заместитель председателя миссии Соединенных Штатов в Украине Кристина Квин назначена временным поверенным в делах США в стране.
Об этом говорится в сообщении посольства в микроблоге Twitter.
"Наша заместитель председателя миссии США в Украине Кристина Квин теперь стала временным поверенным в делах США", - говорится в сообщении.
Квин, в свою очередь, заверила в продолжении поддержки Украины.
Кристина Квин начала карьеру дипломата в 1992 году в качестве сотрудника консульства в Париже. До приезда в Украину она работала в посольстве США в Париже в качестве замглавы миссии и советника по экономическим вопросам.
В 2019 году она также занимала должность заместителя бывшего временного поверенного Уильяма Тейлора.
Напомним, 31 декабря Тейлор покинул Украину, отметив прогресс в возвращении мира на Донбассе. Тейлор находился на этой должности с июня 2019.